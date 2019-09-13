В Москве задержали женщину, подозреваемую в кредитном мошенничестве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали жительницу Московской области, которая подозревается в кредитном мошенничестве на более чем 1 млн 200 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

"В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от представителя столичного банка. Мужчина рассказал, что в их организацию обратилась жительница Московской области с целью оформления кредита. Однако после получения гражданкой денежных средств в размере более 1 млн 200 тыс. рублей выяснилось, что представленные ею документы были поддельными, - сказали в ведомстве. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали 36-летнюю подозреваемую".

По данному факту, как отметили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.