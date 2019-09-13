В Коми возбудили дело на замглавы Корпорации по развитию за получение $ 2,5 тыс. взятки

СЫКТЫВКАР, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО "Корпорация по развитию Республики Коми". Подозревается, что в 2017 году он получил взятку в размере 2,5 тыс. долларов и 150 тыс. рублей. Об этом в пятницу говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника, в крупном размере) в отношении 48-летнего заместителя генерального директора АО "Корпорация по развитию Республики Коми", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня по октябрь 2017 года фигурант получил 2,5 тыс. долларов и 150 тыс. рублей за принятие положительного решения об урегулировании хозяйственного спора между двумя компаниями, одна из которых является дочерним обществом корпорации, и подписание мирового соглашения между ними.

Фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении собственника предприятия, в интересах которого была передана взятка, и его доверенного лица, выступившего посредником при передаче денег, возбуждены уголовные дела по фактам дачи взятки и посредничестве (ст. 291, 291.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФСБ РФ по региону.

Ведомство не называет имя фигуранта. Но, по данным Сыктывкарского городского суда, речь идет о Виталии Козлове. На сайте суда сообщается, что он арестован на два месяца.

"Корпорация была создана в апреле 2015 года для привлечения инвестиций в экономику республики, оказания помощи инвесторам в поиске объектов инвестирования и эффективном вложении капитала", - сообщается на официальном сайте структуры.

Единственный акционер корпорации - Министерство имущественных и земельных отношений региона.