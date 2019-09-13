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Кризис на Украине
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СК установил личность командира бригады ВСУ, причастного к обстрелу жителей ДНР 8 сентября

Его зовут Владимир Кокорев
Последствия обстрела в Донецкой области, 8 сентября 2019 года Валентин Спринчак/ТАСС
Описание
Последствия обстрела в Донецкой области, 8 сентября 2019 года
© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские следователи установили личность командира бригады Вооруженных сил Украины, причастного к обстрелу жителей ДНР 8 сентября, в результате которого погибла женщина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Им является командир 92-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Владимир Кокорев. 8 сентября 2019 года Кокорев, действуя совместно с иными лицами из состава военнослужащих 92-й ОМБр ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в селе Спартак Ясиноватского района провозглашенной ДНР", - сказала Петренко.

Один из снарядов, попавший на приусадебный участок, не сдетонировал. В этот же день две местные жительницы проводили на этом участке сельскохозяйственные работы. "При случайном контакте со снарядом произошел его подрыв, в результате которого они получили множественные осколочные ранения, одна из женщин скончалась", - добавила представитель СК.

По словам Петренко, Кокорев занимает должность командира бригады ВСУ с 2017 года и наделен правом отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми военнослужащими указанного воинского формирования. По факту обстрела мирных жителей Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц ВСУ, причастных к совершению этого и других преступлений в отношении гражданского населения Донбасса.

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