Командир войсковой части на острове Итурупе осужден за взятки

ТАСС, 13 сентября. Курильский гарнизонный военный суд приговорил командира одной из войсковых частей на острове Итуруп полковника Олега Потылицына к 7 годам тюрьмы за взятки. Об этом сообщается в пятницу на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру войсковой части 71436 полковнику Олегу Потылицыну. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки за попустительство по службе, совершенное с вымогательством взятки") назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также полковник на 4 года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административного хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления и приговорен к штрафу в размере двукратной суммы взятки - 245 тыс. 998 рублей.

Установлено, что Потылицин узнал о группе служащих по контракту в его части (в составе старшего лейтенанта, ефрейтора и старшего сержанта), которая нарушила запрет на лов рыбы в местах нереста. Они выловили 52 особи горбуши. Командир части потребовал от старшего лейтенанта взятку в 50 тыс. рублей и два дорогостоящих смартфона, обещая не ставить вопрос о его досрочном увольнении со службы из-за невыполнения условий контракта.

В отношении группы служащих было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору"). Суд освободил их от уголовной ответственности по этой статье и приговорил к штрафу на общую сумму в 110 тыс. рублей.