В Ступине во время ремонтных работ повредили газовую трубу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Газовая труба низкого давления повреждена при проведении ремонтных работ Ступине Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

"Сообщение о возгорании газа произошло при проведении ремонтных работ по адресу: Московская область, городской округ Ступино, ул. Андропова, между домами 65 и 67", - сказали в главке.

В пресс-службе отметили, что повреждена газовая труба низкого давления диаметром 219 мм, которая залегает на глубине 1,5 м. В результате инцидента отключения потребителей от газа нет.

На месте возгорания работают 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники. В настоящий момент горение сбито.