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Иски на 4 млн рублей к организаторам незаконной акции в Москве рассмотрят 21 октября

Истцами выступают Московский метрополитен, ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд 21 октября рассмотрит иски от Московского метрополитена, ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" к соорганизаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля Георгию Албурову и Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение дел по существу на 21 октября", - сказал собеседник агентства. Компании требуют с ответчиков компенсацию ущерба в размере около 4 млн рублей.

10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" на 1,2 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля. Среди них были Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов, Юлия Галямина. "Мосгортранс" просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей.

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