В Тульской области иномарка врезалась в автомобиль ДПС

ТАСС, 13 сентября. Легковая машина столкнулась со служебным автомобилем ГАИ 12 сентября на трассе в Тульской области, пострадали четыре человека, из них двое - полицейские. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону в пятницу.

"12 сентября около 20:25 поступило сообщение, что на шестом километре автодороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты столкнулись Nissan Almera и служебный автомобиль Госавтоинспекции "Лада-Гранта". В результате происшествия находившийся за рулем "Лады" инспектор ДПС госпитализирован с различными травмами. Ему проведена сложная операция, и в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализирована пассажирка Nissan", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель иномарки и пассажир "Лады" (сотрудник полиции) также обращались за медицинской помощью. "По предварительным данным, водитель Nissan, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ДПС. В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для правовой оценки происшествия", - уточнили в ведомстве.