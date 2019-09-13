СМИ: на востоке Грузии застрелили гражданина России

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, 65-летний мужчина, убит в селе Гора Дманисского района (край Квемо Картли). Об этом в пятницу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"В селе Гора Дманисского района произошло убийство. Выстрелом из огнестрельного оружия убит 65-летний мужчина. По существующей информации, убитый является гражданином России", - сказано в сообщении.

Между тем в пресс-службе МВД корреспонденту ТАСС отказались называть гражданство убитого, отметив лишь, что уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по статье "умышленное убийство" УК Грузии, по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В ведомстве также сообщают, что ведутся интенсивные оперативные работы по поимке преступника.