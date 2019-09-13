В Волгоградской области вынесли приговор мужчине, убившему женщину на глазах ее детей

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Мужчину, которого обвиняли в убийстве женщины на глазах ее собственных детей в Городищенском районе Волгоградской области, осудили на 17 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Суд приговорил молодого человека к 17 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, его осудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), п."в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего").

"Также удовлетворено исковое заявление стороны потерпевших о взыскании с подсудимого 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе.

Установлено, что в октябре 2018 года в хуторе Варламов 22-летний мужчина ворвался в дом, где находились женщина и двое ее сыновей в возрасте двух и четырех лет. Злоумышленник несколько раз ударил хозяйку дома по голове тяжелым предметом, а затем стал искать в доме ценные вещи. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.