Сообщения об угрозах взрыва на трех станциях московского метро не подтвердились

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозах взрыва на трех станциях метро в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на трех станциях: "Киевская", "Алтуфьево" и "Новые Черемушки". Все три были проверены с участием кинологов. Опасных для жизни человека предметов найдено не было ни на одной из станций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, метро в момент проверок функционировало в штатном режиме, эвакуация с указанных станций не проводилась.