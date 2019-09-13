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Сообщения об угрозах взрыва на трех станциях московского метро не подтвердились

Во время проверок метро функционировало в штатном режиме

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозах взрыва на трех станциях метро в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на трех станциях: "Киевская", "Алтуфьево" и "Новые Черемушки". Все три были проверены с участием кинологов. Опасных для жизни человека предметов найдено не было ни на одной из станций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, метро в момент проверок функционировало в штатном режиме, эвакуация с указанных станций не проводилась.

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