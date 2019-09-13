Полиция раскрыла в Петербурге подпольных банкиров, незаконно обналичивших 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции установили и задержали двух жителей Санкт-Петербурга, которые с помощью фирм-однодневок обналичили 500 млн рублей, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, злоумышленники осуществляли свою деятельность с мая 2015 года по декабрь 2017 года. "За указанный период обналичено <...> непосредственно через фигурантов 500 млн рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейским удалось установить, что под контролем задержанных находилось около 20 различных фирм-однодневок. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемым предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом", - отметили в полиции.

Для выяснения всех обстоятельств преступления сотрудники полиции запланировали ряд обысков в доме номер 10-12 на Московском проспекте Петербурга, откуда, по версии следователей, управляли фирмами, кроме того, там могли сохраниться документы фирм-однодневок. В четверг городские СМИ сообщали об обысках в фирме по производству сувениров "Проект 111", которая расположена в этом же здании.