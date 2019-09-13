Один из пострадавших при столкновении парапланов в КБР умер

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате столкновения двух парапланов на парадроме в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии умер в машине скорой помощи. Об этом журналистам в пятницу рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По информации спасателей, пострадавший - мужчина 1974 года рождения из города Краснодара - умер в карете скорой помощи. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств смерти", - сообщили в пресс-службе.

Еще один пострадавший мужчина из Ростова-на-Дону с различными травмами средней тяжести доставлен в ЦРБ города Чегем. Туристка 1974 года рождения из Москвы от медицинской помощи отказалась.

Ранее в пятницу спасатели сообщили, что при столкновении парапланов в Кабардино-Балкарии пострадали три человека.