Пожар в волгоградском наркодиспансере ликвидирован

ТАСС, 13 сентября. Пожарные ликвидировали пожар в наркологическом диспансере на улице Дегтярева в Волгограде. Об этом в пятницу сообщили журналистам в ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В 16:52 мск объявлена ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили ТАСС, что возгорание произошло в областном наркологическом диспансере, погибших, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на четвертом этаже пятиэтажного здания на улице Дегтярева в Волгограде загорелись вещи, площадь пожара составила 20 кв. м., из здания эвакуировали 150 человек.