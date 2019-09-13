Бывший гендиректор Владимиро-Суздальского музея отпущен под подписку о невыезде

ТАСС, 13 сентября. Бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея Игорь Конышев, которого обвиняют в растрате и присвоении бюджетных средств, отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Владимирской области Ирина Минина

"Мы не ходатайствовали о продлении домашнего ареста. Он просто плавно перешел на подписку о невыезде. Он признал вину, погашает ущерб. Главным основанием является то, что следствие находится на завершающей стадии, он и другие фигуранты никак не могут повлиять на ход следствия, потому все трое под подпиской о невыезде", - сказала она.

Конышев, его бывший заместитель Александр Трушинский и директор ООО "Айкитти" Сергей Картинцев были задержаны в Москве 22 января. По версии следствия, они сговорились, чтобы похитить свыше 4 млн рублей при разработке нового веб-сайта учреждения по завышенной стоимости. При этом, как установил Следственный комитет, по факту исполнитель работ не выполнил техническое задание, предусмотренное контрактом.

Также, по данным регионального управления ФСБ, между музеем и Агентством музейных инноваций был заключен договор о разработке логотипа, стоимость работ была заведомо завышена и составила 390 тыс. рублей. Непосредственно на разработку логотипа ушло 70 тыс. рублей, оставшимися 320 тыс. рублей Конышев, Трушинский и Картинцев распорядились по своему усмотрению.