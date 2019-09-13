Суд в Башкирии продлил арест водителя перевернувшегося автобуса с туристами из Татарстана

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Кармаскалинский межрайонный суд в Башкирии продлил на месяц арест водителю автобуса, при опрокидывании которого погибли шесть туристов из Татарстана. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в следственном управлении СК РФ по республике.

"Суд продлил меру пресечения водителю автобуса сроком на один месяц, заседание состоялось сегодня", - сообщил источник.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус, выполнявший рейс по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. В автобусе находились 39 пассажиров из Татарстана, шесть из них погибли.