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Суд в Башкирии продлил арест водителя перевернувшегося автобуса с туристами из Татарстана

В результате ДТП 14 июля погибли шесть человек

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Кармаскалинский межрайонный суд в Башкирии продлил на месяц арест водителю автобуса, при опрокидывании которого погибли шесть туристов из Татарстана. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в следственном управлении СК РФ по республике.

"Суд продлил меру пресечения водителю автобуса сроком на один месяц, заседание состоялось сегодня", - сообщил источник.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус, выполнявший рейс по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. В автобусе находились 39 пассажиров из Татарстана, шесть из них погибли.

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РоссияТатарстанБашкортостан
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