Около 4 тыс. человек эвакуированы в Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны

ТАСС, 13 сентября. Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в пятницу в германском Кельне. Как сообщается на официальном портале города, было эвакуировано около 4 тыс. человек.

"По данным властей, речь идет об английской бомбе с контактным взрывателем времен Второй мировой войны. Эвакуация затронула около 4 тыс. человек, включая два детских сада, музыкальную школу, полицейский участок Кельн-Зюльц. Люди также были эвакуированы из небоскреба Unicenter", - говорится в опубликованном сообщении.

Сегодня же специалисты проведут контролируемый взрыв снаряда, вес которого составляет 250 кг. На время операции воздушное пространство над районом будет закрыто.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию авиабомбы временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.