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Суд приговорил к 11 годам колонии мужчину за убийство священнослужителя в Мордовии

Мужчина в ходе конфликта убил ранее незнакомого священнослужителя и закопал его тело в поле

ТАСС, 13 сентября. Суд вынес приговор мужчине, который признан виновным в убийстве священнослужителя в Мордовии. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ по региону.

"Житель Мордовии признан виновным по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В мае этого года злоумышленник в ходе ссоры совершил убийство ранее незнакомого священнослужителя, зашедшего в дом. На следующий день после совершения преступления осужденный на автомашине вывез тело убитого в поле в нескольких километрах от села Теньгушево и самостоятельно закопал его", - говорится в сообщении СК.

Уточняется, что с заявлением об исчезновении священнослужителя в правоохранительные органы обратилась его супруга. Оперативникам удалось выйти на след убийцы, он признался в содеянном.

"Мужчине назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - отмечается в сообщении.

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