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СК в Башкирии проводит проверку после гибели семилетнего ребенка от удушения

По предварительной информации, мальчик был неосторожен во время игры

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти от удушения семилетнего мальчика в Иглинском районе Башкирии. По предварительной версии, причиной инцидента стала неосторожность ребенка во время игры, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту смерти семилетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что мальчик обмотал вокруг шеи ленту и зацепил ее за перила лестницы, после этого он потерял сознание от удушения. Ребенок умер в больнице, добавили в СК. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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