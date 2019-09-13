Крупный природный пожар перекинулся на территорию заповедника в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Природный пожар на острове Крестовый в Камызякском районе Астраханской области перешел на территорию Астраханского государственного заповедника, площадь возгорания достигла 50 га. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор заповедника Николай Цымлянский.

"Пожар уже зашел на территорию заповедника, пока не сильно большая площадь, но там территория, которую невозможно тушить, там болотистая часть. По нашим примерным расчетам, горит уже 50 га. Сотрудники МЧС активно работают, они старались предотвратить переход, но объективно в этой части ничего невозможно сделать, у нас вездеход даже проваливается", - сказал Цымлянский, отметив, что пока удается сдерживать огонь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, тушение природного пожара на острове Крестовый в Камызякском районе продолжается более шести часов. Остров находится в раскатной части Волги. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники, в том числе девять плавсредств, и 36 человек личного состава.

"Общая площадь пожара уточняется, он крупный, горит камыш. На месте работают сотрудники МЧС, работники заповедника, службы природопользования. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

Астраханский заповедник был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР. Площадь - 67,9 тыс. га, заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. В заповеднике обитает 280 видов птиц, в том числе 72 вида редких, более 60 видов рыб и 17 видов млекопитающих.