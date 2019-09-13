Жителю Калининграда предъявлено обвинение в убийстве иностранца

ТАСС, 13 сентября. Следователи в Калининграде предъявили задержанному накануне мужчине обвинение по делу об убийстве иностранца. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу.

"Задержанному мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Московский районный суд города Калининграда рассматривает вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее следствие полагало, что иностранец погиб при пожаре. Как выяснилось позднее, он был избит до смерти на улице Павлика Морозова. По данным полиции, нападавший пытался сжечь тело в биотуалете, чтобы скрыть следы преступления. Злоумышленник был задержан. По данным СК, задержанный рассказал, что он убил гражданина Узбекистана, поскольку ему не понравилось его поведение.