Летевшие в Москву и Симферополь самолеты приземлились после сообщения об их минировании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самолеты, следовавшие в Симферополь и Москву, благополучно приземлились в пунктах назначения после не подтвердившихся сообщений об их минировании. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Информация о поступившем по телефону сообщении о готовящемся теракте в аэропорту города Казани и на двух самолетах рейсами в Симферополь и Москву. Проведена проверка в аэропорту, минирование не подтвердилось. Самолеты вышеназванных рейсов уже приземлились благополучно в пункте назначения", - сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте сообщала о том, что было зафиксировано сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в самолете А321, который совершал рейс по маршруту Казань - Симферополь, оно оказалось ложным.