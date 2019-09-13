{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевшие в Москву и Симферополь самолеты приземлились после сообщения об их минировании

Информации о минировании не подтвердилась

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самолеты, следовавшие в Симферополь и Москву, благополучно приземлились в пунктах назначения после не подтвердившихся сообщений об их минировании. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Информация о поступившем по телефону сообщении о готовящемся теракте в аэропорту города Казани и на двух самолетах рейсами в Симферополь и Москву. Проведена проверка в аэропорту, минирование не подтвердилось. Самолеты вышеназванных рейсов уже приземлились благополучно в пункте назначения", - сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте сообщала о том, что было зафиксировано сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в самолете А321, который совершал рейс по маршруту Казань - Симферополь, оно оказалось ложным.

Теги
Россия
СК в Петербурге подтвердил возбуждение дела в отношении генерал-майора из-за больничного
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью