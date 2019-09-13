Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж

ТАСС, 13 августа. Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в ДТП пострадали водитель и два его пассажира.

"Водитель не справился с управлением из-за сильного ветра и, по предварительным данным, рухнул с променада на песчаный пляж у берега моря. На момент аварии в электромобиле находились водитель и два его пассажира, все трое пострадали", - сказали в управлении.

Инцидент произошел в Зеленоградске в Калининградской области в пятницу. По данным УМВД, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его уже госпитализировали.