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СК в Петербурге подтвердил возбуждение дела в отношении генерал-майора из-за больничного

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов в звании генерал-майора внутренней службы. Эту информацию ТАСС в пятницу подтвердили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

"Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков")", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что дело возбуждено из-за больничного, который подозреваемый предоставил по месту службы. По словам источника, в ходе проверки было установлено, что, когда генерал-майор якобы находился на лечении, на самом деле он уехал из города по личным делам.

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