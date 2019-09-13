В Ростовской области трое молодых людей осуждены за разбой и убийство пенсионеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Трое ростовчан получили от 15 до 17 лет исправительной колонии строго режима за убийство пожилых людей в Цимлянском районе и городе Шахты Ростовской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности содеянных преступлений им назначено наказание: Алексею Богданенко - в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы, Руслану Богданенко - в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничения свободы, Андрею Калмыкову - в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, братья Богданенко и Калмыков в декабре 2015 года в хуторе Лозном Цимлянского района Ростовской области совершили разбойное нападение на пожилых супругов. Оба пенсионера погибли на месте от полученных травм, а молодые люди похитили 19 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. В 2018 году в городе Шахты братья Богданенко убили пожилую женщину и похитили у нее 15 тыс. рублей.