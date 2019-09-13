Суд заключил под стражу жителя Калининграда, обвиняемого в убийстве гражданина Узбекистана

ТАСС, 13 сентября. Московский районный суд города Калининграда арестовал на два месяца местного жителя по делу об убийстве иностранца, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Суд согласился с позицией следствия и удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ранее следствие полагало, что иностранец погиб при пожаре. Как выяснилось позднее, он был избит до смерти на улице Павлика Морозова. По данным регионального УМВД, нападавший пытался сжечь тело в биотуалете, чтобы скрыть следы преступления. По данным СК, задержанный рассказал, что он убил гражданина Узбекистана, поскольку ему не понравилось его поведение.