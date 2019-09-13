Электроподстанция загорелась на северо-востоке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар на подстанции на улице Коммуны, 7 в Красногвардейском районе Петербурга в пятницу вечером. Как сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС, пожар тушат по повышенному номеру сложности.

В ведомстве добавили, что из-за возгорания жители 62 домов остались без электроснабжения. "В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов. Горение трех масляных трансформаторов. Объявлен ранг пожара № 1-БИС", - сказали в управлении.

По данным МЧС, горит двухэтажная железобетонная трансформаторная подстанциям №92 размером 60 на 25 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость в 20:13 мск внесены изменения - добавлены подрбности.