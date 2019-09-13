Пожар на подстанции на северо-востоке Петербурга локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар на подстанции по адресу: улица Коммуны, 7 в Красногвардейском районе Петербурга, который оставил без электроснабжения 62 дома, локализован, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.

"Объявлена локализация", - сказали в управлении МЧС.

В пресс-службе городского комитета по энергетике сообщили, что 30 жилых домов, где живут 9,5 тыс. человек остаются без света. "В 20:02 мск по резервной схеме частично запитаны погашенные потребители, остаются 30 жилых домов, 9500 человек в Красногвардейском и Невском районах", - сказал собеседник агентства.

Подстанция, построенная в 1985 году, обеспечивает светом Красногвардейский район, в том числе социально значимые объекты - Ледовый дворец и Александровскую больницу.

Как рассказали ТАСС в Ледовом дворце, где сейчас проходит матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, из-за пожара наблюдались перебои со светом, но сейчас они устранены. "Наблюдались перебои, но сейчас все работает, матч начался", - сказал собеседник агентства.

В пятницу вечером загорелась двухэтажная железобетонная трансформаторная подстанциям №92 размером 60 на 25 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость в 20:47 мсквнесены имзесения - добавлены информация городского комитета по энергетике.