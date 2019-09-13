Взыскания из СИЗО могут помешать УДО осужденного с Кокориным и Мамаевым Протасовицкого

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Александр Протасовицкий получил три взыскания от администрации московского СИЗО "Бутырка", сообщил ТАСС в пятницу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Это может помешать условно-досрочному освобождению заключенного, вопрос о котором будет рассмотрен 24 сентября.

"К нам обратилась адвокат Протасовицкого, которая сообщила, что администрация СИЗО нарушает права ее подзащитного. Так, администрация изолятора спустя два месяца после его убытия - к моменту рассмотрения вопроса об УДО - направила в колонию по факсу информацию о наличии у него трех взысканий, которых, по информации защиты, у него не было. Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания и отказе Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днем после того, как он покинул изолятор", - рассказал Мельников.

Он попросил прокурора Москвы Дениса Попова провести проверку и принять меры в случае, если подтвердится версия адвоката о фальсификации взысканий Протасовицкого.

"Отмечу, что члены ОНК неоднократно проверяли условия содержания Александра Протасовицкого, Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных в СИЗО "Бутырка" и сотрудники изолятора всегда характеризовали их с лучшей стороны и говорили о них только хорошее. Проблем с ними в СИЗО не было", - подчеркнул Мельников.

По его словам, взыскания, о которых идет речь, связаны с тем, что Протасовицкий "после подъема расправил свое спальное место".

8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, ранее были освобождены по УДО.