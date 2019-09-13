Прерванное из-за возгорания на подстанции электроснабжение восстановлено в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Ленэнэрго" восстановила электроснабжение всех 62 домов в Санкт-Петербурге, в которых ранее произошло отключение света из-за пожара на подстанции на улице Коммуны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленэнэрго".

"С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме. Для установления причин задымления в компании создан штаб", - сообщила представитель компании.

Перебои с электроснабжением из-за пожара на подстанции на улице Коммуны в Санкт-Петербурге привело к задержке в сообщении пригородных поездов на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). В настоящее время задержаны пригородные поезда № 6559 Санкт-Петербург - Приозерск, № 6561 Санкт-Петербург - Сосново, № 6841 Санкт-Петербург - Ладожское Озеро, № 6560 Васкелово - Санкт-Петербург. Время задержки составляет от 20 до 50 минут.

В пятницу вечером в Красногвардейском районе Петербурга загорелась двухэтажная железобетонная трансформаторная подстанция. Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, жители 62 домов остались без электроснабжения. Перебои в электроснабжении в том числе были зафиксированы в Ледовом дворце перед матчем между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, а также в Александровской больнице.

В ГУ МЧС ТАСС сообщили, что горел один масляный трансформатор. Всего к ликвидации пожара привлечено 64 человека, 17 единиц техники. На данный момент пожар локализован.