{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хорватии произошло землетрясение

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали

ЗАГРЕБ, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в окрестностях хорватского города Копривница с население порядка 30 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу сейсмологическая служба республики.

Эпицентр находился в 14 км от Копривницы, расположенной приблизительно в 70 км от Загреба. Как уточнили сейсмологи, толчки ощущались как в самой Копривнице, так и в ее окрестностях.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Ежегодно в Хорватии и в приграничных районах страны отмечается до 10 тыс. незначительных землетрясений.

Теги
Хорватия
Дело о коррупции при поступлении в вузы США
В США актрису Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы за взятку за поступление дочери в вуз
Также она должна выплатить штраф в размере $30 тыс.
Читать полностью