В Хорватии произошло землетрясение

ЗАГРЕБ, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в окрестностях хорватского города Копривница с население порядка 30 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу сейсмологическая служба республики.

Эпицентр находился в 14 км от Копривницы, расположенной приблизительно в 70 км от Загреба. Как уточнили сейсмологи, толчки ощущались как в самой Копривнице, так и в ее окрестностях.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Ежегодно в Хорватии и в приграничных районах страны отмечается до 10 тыс. незначительных землетрясений.