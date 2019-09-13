Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321 под Жуковским

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

Как сообщил ТАСС источник в МАК, промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию - отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.

"Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия - попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что доклад будет опубликован в ближайшие дни.

Отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК. "Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоры экипажа с диспетчерами, действия аварийно-спасательных и пожарных команд. В отчете МАК отражены и оперативные рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский (владелец взлетно-посадочной полосы - Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данные промежуточного отчета будут направлены в Минтранс, Росавиацию, представителям авиакомпании "Уральские авиалинии", а также представителям ирландской компании-владельца воздушного судна Royal Flight Limited и французскому бюро расследования (BEA) - государства разработчика самолета и двигателей.

