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Иномарка врезалась в лося в Пензенской области

Пятерых пострадавших госпитализировали

ТАСС, 14 сентября. Автомобиль в пятницу вечером врезался в лося на трассе Саратов - Нижний Новгород в Пензенской области, госпитализированы пять человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

"В пятницу в 22:30 (время московское) на 503-м километре автодороги Саратов - Нижний Новгород произошло ДТП с участием автомобиля марки "Тойота". Водитель совершил наезд на лося, из-за чего машина опрокинулась. В результате пострадали пять человек", - рассказали в полиции.

Детей среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

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