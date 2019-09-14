Иномарка врезалась в лося в Пензенской области

ТАСС, 14 сентября. Автомобиль в пятницу вечером врезался в лося на трассе Саратов - Нижний Новгород в Пензенской области, госпитализированы пять человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

"В пятницу в 22:30 (время московское) на 503-м километре автодороги Саратов - Нижний Новгород произошло ДТП с участием автомобиля марки "Тойота". Водитель совершил наезд на лося, из-за чего машина опрокинулась. В результате пострадали пять человек", - рассказали в полиции.

Детей среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве.