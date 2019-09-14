Четверо военных ранены при взрыве в ходе плановых работ на складе боеприпасов в Арыси

ТАСС, 14 сентября. Четверо военнослужащих пострадали при хлопке, произошедшем в ходе плановых работ по очистке склада от фрагментов боеприпасов в городе Арысь в Казахстане. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, опубликованном на его сайте в пятницу.

"Сегодня на территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошел хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в военный клинический госпиталь города Алматы.

Военная полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы. Население города составляет около 45 тыс. человек.