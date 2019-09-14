На востоке Москвы угнали внедорожник за 5 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Lexus-LX450D стоимостью 5 млн рублей угнан на востоке Москвы у жителя столицы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московского главка МВД.

"Инцидент произошел накануне. В полицию обратился мужчина 1987 года рождения, безработный. По его словам, неизвестный от д. 6 по Напольному проезду угнал принадлежащий потерпевшему Lexus-LX450D. Материальный ущерб составил около 5 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").