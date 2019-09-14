Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

ТАСС, 14 сентября. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области. В результате аварии погибли девять человек, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
"По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что на месте работает медицина катастроф, семь бригад скорой помощи. "Часть пациентов отвезены в Соловьевскую больницу, развернут кризисный центр", - добавили в департаменте. Количество пострадавших и данные об их состоянии там пообещали уточнить позднее.
Ранее в ГИБДД России ТАСС сообщили, что в аварии пострадал 21 человек, добавив, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.
"На 20-м км автодороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ", - сказал собеседник агентства.
Автобус следовал по маршруту Ярославль - Гаврилов-Ям. В нем находились 30 пассажиров. В пресс-службе МЧС сообщили, что среди пострадавших один ребенок.
На месте аварии работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.
В новость внесены изменения (11:54 мск) - добавлены подробности.