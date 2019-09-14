{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

Еще 21 человек пострадал
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ТАСС, 14 сентября. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области. В результате аварии погибли девять человек, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на месте работает медицина катастроф, семь бригад скорой помощи. "Часть пациентов отвезены в Соловьевскую больницу, развернут кризисный центр", - добавили в департаменте. Количество пострадавших и данные об их состоянии там пообещали уточнить позднее.

Ранее в ГИБДД России ТАСС сообщили, что в аварии пострадал 21 человек, добавив, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.

"На 20-м км автодороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ", - сказал собеседник агентства.

Автобус следовал по маршруту Ярославль - Гаврилов-Ям. В нем находились 30 пассажиров. В пресс-службе МЧС сообщили, что среди пострадавших один ребенок.

На месте аварии работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

В новость внесены изменения (11:54 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЯрославская область
После ДТП в Ярославской области госпитализировали 19 пассажиров автобуса
Глава Гаврилов-Ямского района региона Алексей Комаров сообщил, что они попали в больницу с тяжелыми травмами
Читать полностью