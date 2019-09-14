После ДТП в Ярославской области госпитализировали 19 пассажиров автобуса

ТАСС, 14 сентября. Девятнадцать пассажиров автобуса доставили в больницу после столкновения автобуса с грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава района Алексей Комаров, прибывший на место происшествия.

"Насколько я могу судить, тяжелые травмы - переломы, черепно-мозговые травмы и так далее. Пока у нас информация, что 27 [человек] ехали, семь погибших, один не пострадал, и 19 отправили [в больницу]", - сказал Комаров.

Глава района уточнил, что пострадавших направили в клиническую больницу им. Соловьева, один человек госпитализирован в Гаврилов-Ямскую районную больницу. "Автобус рейсовый, принадлежит Гаврилов-Ямскому АТП, ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям", - добавил Комаров.

По информации ГИБДД России, число погибших при столкновении автобуса и грузовика составляет семь человек, пострадавших - 21. Всего в автобусе, по данным ведомства, находились 30 человек. В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что в ДТП погибли девять человек.

В новость внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности.