В МЧС уточнили количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. МЧС России не подтверждает информацию о девяти погибших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ с грузовой машиной MAN в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"По данным Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", в результате ДТП в Ярославской области погибли семь и пострадало 19 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По информации ГИБДД России, число погибших также составляет семь человек, пострадавших - 21. Всего в автобусе, по данным ведомства, находились 30 человек.

В пресс-службе УМВД по региону в свою очередь уточнили, что водители фуры и автобуса погибли на месте.

В департаменте здравоохранения Ярославской области ранее сообщили, что в ДТП погибли девять человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль. В СУ СК России по Ярославской области ТАСС уточнили, что после аварии проводится проверка, на месте работают следователи-криминалисты.

На место происшествия выехали вотрудники Ространснадзора. В ведомстве отметили, что после установления обстоятельств аварии будет принято решение о необходимости проведения проверки в отношении перевозчика.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

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