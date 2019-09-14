В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа против росгвардейца

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Один из участников несанкционированного митинга в Улан-Удэ, подозреваемый в применении слезоточивого газа в отношении сотрудника Росгвардии задержан. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД Бурятии.

"Вечером 13 сентября сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра Улан-Удэ. Победил и. о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования.

Акция продолжалась несколько дней, а ночью 12 сентября, по данным регионального МВД, участники несанкционированного митинга на площади Советов отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии, при этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза. Были задержаны 17 человек, их доставили в отдел полиции, позже всех отпустили. Как уточнили в МВД, один из них вновь задержан.

Ранее организатор несанкционированного митинга Дмитрий Баиров был приговорен судом к административному аресту, несколько участников акции были оштрафованы.