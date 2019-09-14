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Двое нижегородских полицейских задержаны по подозрению в мошенничестве

По информации СК по региону, полицейских задержали при попытке получения 50 тыс. рублей от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности

ТАСС, 14 сентября.  Нижегородские полицейские задержаны по подозрению в совершении мошенничества при попытке получения 50 тыс. рублей от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности. Задержаны двое оперуполномоченных, говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ региона в субботу.

"Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91-92 УПК РФ. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Подозреваемые пообещали содействие гражданину, совершившему кражу. Деньги за непривлечение к уголовной ответственности они получили в пятницу.

По факту мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности произошедшего.

Теги
РоссияНижегородская область
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