Восемь человек госпитализировали после столкновения минивэна с лосем под Пензой

ПЕНЗА, 14 сентября. /ТАСС/. Восемь человек были госпитализированы после столкновения минивэна с лосем на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло 13 сентября в 22:00 на 504-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов. Водитель автомобиля Toyota Alphard столкнулся с вышедшим на дорогу лосем, после чего съехал в кювет. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших.

"В результате ДТП травмы получили водитель 1994 года рождения, а также семь пассажиров, они госпитализированы", - отметили в пресс-службе управления ГИБДД. По данным ведомства, среди пострадавших семь мужчин в возрасте от 19 до 54 лет, а также 59-летняя женщина.

В пресс-службе Минздрава Пензенской области пояснили ТАСС, что четверо пострадавших были госпитализированы в Пензу, еще четверых доставили в больницу города Петровска Саратовской области. "Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - пояснила собеседница агентства.