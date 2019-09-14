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Один из пострадавших на судне "Метеор" в Югре находится в тяжелом состоянии

Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский уточнил, что за помощью к медикам обратились восемь человек

ТАСС, 14 сентября. Состояние одного из пострадавших на судне "Метеор", которое село на мель на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, оценивают как тяжелое, сообщил ТАСС директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

"За медицинской помощью обратились восемь человек. Один тяжелой степени, один средней, остальные в удовлетворительном состоянии. На место происшествия вылетела бригада санитарной авиации, которая доставит пострадавших в Няганскую окружную больницу", - сказал он.

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее из поселка городского типа Березово в Ханты-Мансийск, село на мель в районе села Перегребное. По данным Уральского МВД на транспорте, на борту находились более 100 пассажиров. По данным департамента общественных связей - 60 человек, из них шесть членов экипажа.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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