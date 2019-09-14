Источник: депутат заксобрания Ленобласти пострадала в ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина пострадала в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе в Гатчинском районе, она находится в больнице, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"После ДТП Тептина находится в больнице", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вместе с Тептиной в ее машине находилась еще одна женщина, она также пострадала и госпитализирована.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло в пятницу в Гатчинском районе: на 74-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем Audi Q7, разворачивалась от края проезжей части и не пропустила двигавшийся в попутном направлении грузовик Volvo. В результате столкновения женщина-водитель и ее пассажирка были госпитализированы.

Людмила Тептина родилась в 1961 году, она является депутатом областного заксобрания от фракции "Единая Россия", была избрана по Сиверскому одномандатному округу. В областном парламенте она является членом комиссий по ЖКХ, здравоохранению и социальной политике.