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ДТП с автобусом в Ярославской области

СК возбудил уголовное дело после ДТП под Ярославлем

В результате аварии погибли семь человек, еще 25 получили травмы

ТАСС, 14 сентября. Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения пассажирского рейсового автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"[Возбуждено дело] по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), на месте происшествия работают следователи и криминалисты", - сказал собеседник агентства.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным ГИБДД и МЧС, погибли семь человек, пострадали 25. Всего в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В грузовой машине был только водитель. По данным полиции, погибли оба водителя и пять пассажиров автобуса.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

Теги
РоссияЯрославская областьДТП с автобусом в Ярославской области
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