Маршрутка с пассажирами въехала в столб в Чебоксарах

ТАСС, 14 сентября. ДТП с участием маршрутки произошло в субботу в Чебоксарах, травмы получили две женщины. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"В салоне транспортного средства в момент ДТП находилось трое взрослых пассажиров. Две женщины с ушибами обратились за медицинской помощью в больницу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы МВД Чувашии, авария произошла в субботу днем на улице Константина Иванова в Чебоксарах. Водитель микроавтобуса Ford Transit, следовавший по 22 маршруту, врезался в столб. По предварительной информации, он не справился с управлением. Причины аварии устанавливаются.

Отмечается, что внешних признаков опьянения у водителя микроавтобуса нет.