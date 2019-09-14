Пассажиров севшего на мель в Югре "Метеора" пересадили на другие теплоходы

ТАСС, 14 сентября. Севший на мель на Оби в Югре катер "Метеор" заменили другими судами, на них пассажиры направлены в Ханты-Мансийск, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пассажиров с того "Метеора" сняли. Тот "Метеор", который сел на мель, там и остается, его будут снимать отдельно. Пассажиров пересадили на другие суда и отправили в Ханты-Мансийск", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы окружного МВД на транспорте, катер с мели снят и следует в Ханты-Мансийск.

Как пояснили ТАСС в справочной речного вокзала Ханты-Мансийска, пассажиры прибудут в пункт назначения в воскресенье утром. "Сегодня они доедут только до поселка Урманный, до Ханты-Мансийска не доедут. Завтра в четыре часа утра выйдут из Урманного, два часа идет теплоход до Ханты-Мансийска", - сказали в пресс-службе.

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее из поселка городского типа Березово в Ханты-Мансийск, село на мель в районе села Перегребное. По данным Управления МВД РФ на транспорте по Уральскому федеральному округу, на борту находились более 100 пассажиров.