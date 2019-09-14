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В Крыму от нападения волков пострадали три человека

В МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность, посещая лес

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Нападения волков на людей, в результате чего пострадали три человека, зафиксированы в Симферопольском районе Крыма, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

"Сегодня были зафиксированы случаи нападения хищника в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района. В результате происшествий трое пострадавших были доставлены в Симферопольскую районную больницу и в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи", - приводятся в сообщении слова главы управления Сергея Шахова.

В пресс-службе республиканского главка МЧС ТАСС сообщили, что волк уничтожен. "Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, застрелен егерями, буквально через час-полтора после нападения на людей. Они [егеря] его преследовали", - сообщил собеседник агентства.

Спасатели призывают гостей и жителей Крыма соблюдать осторожность, посещая лес, не оставлять без присмотра детей.

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