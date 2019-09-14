У главы полиции города Пушкино проводится обыск по делу об убийстве предпринимателя

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят обыск у начальника отдела полиции подмосковного города Пушкино Карена Севикяна в рамках расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя Алескея Пылина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У Севикяна проходят обыски по уголовному делу об убийстве предпринимателя Алексея Пылина 1973 года рождения, пропавшего в 2012 году. Севикян находится в статусе свидетеля по данному делу", - сказал собеседник агентства.

Севикян будет допрошен следователем как свидетель.

Пылин пропал в мае 2012 года. Последний раз его видели на железнодорожной станции Правда в Пушкинском районе Подмосковья, когда он садился в электричку, идущую из Сергиева-Посада в Москву. Уголовное дело было возбуждено в июне 2013 года, Пылин был объявлен в розыск.