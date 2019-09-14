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Причиной горения факела на московском НПЗ в Капотне стал плановый технологический процесс

В МЧС сообщили, что аварий или возгорания на предприятии не было

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Плановый технологический процесс привел к горению факела на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В субботу в социальных сетях появились фотографии и видео черного дыма и факельного горения на московском НПЗ.

"Пожарные проверили информацию о возможном ЧП на НПЗ. Никаких аварий или возгорания на предприятии не было, признаков пожара не зафиксировано", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что причиной факельного горения стал плановый технологический процесс.

При помощи факельной системы обычно утилизируют избыточные газы, которые образуются при переработке нефти, пояснил ТАСС источник в службе технического надзора.

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