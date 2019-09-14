{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

По данным источника в экстренных службах, площадь возгорания составила 20 кв. метров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы, в результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек и пострадали еще пятеро. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар по адресу: ул. Зюзинская, 6, ликвидирован, по предварительным данным, пострадали пять человек, еще один человек погиб", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, площадь возгорания составила 20 кв. метров.

В пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что пожар по адресу ул. Зюзинская, дом 6, возник в квартире на 12-м этаже 17-этажного жилого дома. Пожарные спасли ребенка из квартиры на 13-м этаже.

В новость в 17:29 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
Россия
ДТП с автобусом в Ярославской области
Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28
Ранее в УМВД по региону распространили информацию о 29 пострадавших
Читать полностью