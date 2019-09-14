Неизвестный нарисовал свастику в здании Министерства внутренней безопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Неизвестный нарисовал в пятницу свастику на одной из стен в здании Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, в распоряжении которой оказалось корпоративное электронное письмо.

"К сожалению, сегодня на третьем этаже появилось нарисованное от руки изображение свастики", - говорится в письме главного помощника заместителя министра национальной безопасности по разведке и анализу Брайана Мерфи. Он отметил, что в министерстве "нет места таким символам ненависти". "На этой работе не должно быть тех, кто соотносит себя с такими вещами", - указал он.

По информации CNN, по факту появления изображения начато расследование. Мерфи подчеркнул, что в первую очередь будут приняты меры, чтобы стереть рисунок и опросить уборщиков и другой обслуживающий персонал.